Guerra in Ucraina, terminati i negoziati. Kiev: “Fatti piccoli passi in avanti” – VIDEO

Minsk - Guerra Ucraina-Russia, terminato il terzo round di negoziati tra Kiev e Mosca tra le due delegazioni a Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia. "Ci sono piccoli movimenti positivi nel miglioramento della logistica dei corridoi umanitari", scrive su Twitter il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, affermando che "sono continuate intense consultazioni politiche sul blocco politico" delle questioni, "insieme al cessate il fuoco ed alle garanzie di sicurezza". Tuttavia, "non ci sono risultati che migliorino in modo significativo la situazione".

⚡️ The third round of negotiations between #Russia and Ukraine is over

"As of today, there are no results that significantly improve the situation so far," said Podolyak, a member of the negotiation team from #Ukraine. pic.twitter.com/UlxAO7Z14p

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022