Ztl a Sperlonga, introdotte delle modifiche alle aree 2 e 3

Sperlonga – A pochi giorni dall’attivazione a pieno regine dei dispositivi di controllo automatico delle zone Ztl, l’Amministrazione comunale di Sperlonga porta a conoscenza della cittadinanza che è stata emessa ordinanza del settore di polizia locale che introduce delle integrazioni e specificazioni rispetto a quella del 31.05.2021.

Le specifiche attengono alle aree 2 e 3 della Ztl e riguardano:

ampliamento delle fasce orarie per carico/scarico merci ;

limiti temporali di presentazione delle nuove istanze;

precisazioni rilascio autorizzazioni al transito.

“L’ordinanza – si legge ne documento – prevede di disciplinare la Ztl 1 varchi 1 e 4 nei mesi di marzo, aprile e maggio nei soli giorni festivi, di attivare la Ztl 1 nei 2 varchi che la compongono nei mesi da marzo e maggio per i soli giorni festivi dalle ore 10 alle ore 20 e di adeguare i messaggio variabili e fissi per la debita conoscenza dell’utenza”.

Leggi il testo dell’ordinanza

