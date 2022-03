Bioetica, il monito del Papa agli scienziati: “Gli embrioni umani sono materiale usa e getta”

Città del Vaticano – “Dobbiamo comprendere i profondi cambiamenti che stanno avvenendo con un discernimento ancora più profondo, ancora più sottile”. A dirlo è Papa Francesco nel video diffuso per l’Intenzione di preghiera per il mese di marzo Papa sul tema “Per una risposta cristiana alle sfide della bioetica”. “Non si tratta di frenare il progresso tecnologico. No, si tratta di accompagnarlo – precisa il Santo Padre -. Si tratta di proteggere sia la dignità umana sia il progresso. In altre parole, non possiamo pagare con la dignità umana il prezzo del progresso, no! Le due cose vanno insieme, armoniosamente insieme”. “Di fronte alle nuove sfide che presenta la bioetica, preghiamo affinché i cristiani, attraverso la loro preghiera e la loro azione sociale, promuovano la difesa della vita”, conclude il Pontefice.

