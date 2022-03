Bonus psicologo, a Fiumicino un incontro sulle “buone pratiche da conoscere e utilizzare”

Fiumicino – Il 10 marzo alle ore 17,30, si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino in piazza C. A Dalla Chiesa 78, l’evento “Bonus psicologo, buone pratiche da conoscere e utilizzare”, durante il quale metteremo in luce il piano di interventi della Regione Lazio per la prevenzione del disagio psichico da attuare nel periodo 2022-2025.

Come era prevedibile con la pandemia, i disturbi psicologici sono aumentati, specie tra i giovani e i giovanissimi. Secondo uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, i tentativi di suicidio e autolesionismo marcato sono aumentati del 30% durante la seconda ondata della pandemia Covid-19. Le ospedalizzazioni, per tentativi o idee di suicidio, sono passate dal 17% nel gennaio 2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Sono esplosi i disturbi del comportamento alimentare che ad es. per le problematiche connesse con l’anoressia, registrano un +28% di richieste di aiuto.

Per questo motivo strumenti che permettano di prevenire ed intercettare il disagio psichico, sono fondamentali. Con l’associazione “POP, Idee in movimento” è stata organizzata un’ assemblea pubblica in presenza e contemporaneamente online su Facebook, per approfondire il funzionamento del bonus psicologo previsto dalla Regione Lazio e analizzare il contesto di riferimento. L’assemblea è aperta a tutti ed è gradita la prenotazione a popfiumicino@gmail.com

Interverranno le referenti del Network psicologi di Fiumicino, Patrizia Carrozzo e Saida Alessandra Attouchi; la psicoterapeuta Veronica Dell’Oste, componente del gruppo Formazione e Qualità in Psicoterapia; la psicopedagogista Barbra Pasquini; la Consigliera Regionale Marta Bonafoni. Modera il consigliere comunale Angelo Petrillo.

