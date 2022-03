Civitavecchia, dal Pnrr in arrivo fondi per ristrutturare 3 scuole

Civitavecchia – È da tre mesi che il consigliere leghista Antonio Giammusso è stato eletto a rappresentare Civitavecchia nel Consiglio della Città Metropolitana di Roma, e oggi cominciano ad arrivare i risultati del lavoro svolto come membro della Commissione Edilizia Scolastica Bilancio e Pnrr: “Sono tre le scuole della nostra città oggetto di finanziamento dei fondi del Pnrr. I progetti esecutivi sono in via di definizione e – dichiara Giammusso – entro il 30 agosto verranno appaltati i lavori, che ammontano a più di un milione e quattrocentomila euro”.

Nel dettaglio, gli istituti scelti per i lavori sono l’IIS “Calamatta” (succursale di via Namaziano, parte dell’ex Baccelli), che sarà interessata a lavori di cambio d’uso di locali per il ricavo di un laboratorio di chimica strumentale per nuovo indirizzo scolastico e conseguente aggiornamento alle norme antincendio, per un importo complessivo 240.000 euro; il Liceo artistico di via dell’Immacolata 47 (ex “B. Croce; succursale di viale Adige snc), oggetto di lavori di messa in sicurezza degli elementi strutturali, consolidamento di fondazioni, strutture portanti e cornicioni, ripristino delle fessurazioni presenti su tramezzi interni, ripristino pavimentazione esterna sconnessa e rifacimento di una porzione instabile di muro esterno con pericolo di crollo, per un importo complessivo di 500mila euro; l’Itis “G. Marconi” di via C. Corradetti 2, dove sarà sostituita una parte degli infissi interni ed esterni, verrà realizzato il cappotto termico del corpo aule dell’edificio prefabbricato e verranno impermeabilizzati il corpo laboratori e la zona bar con sostituzione di grondaie e pluviali, per un importo complessivo di 700.000 euro.

“Ma non ci fermeremo qui – assicura Giammusso -. In sede di approvazione del nuovo bilancio di previsione sarà mio impegno ottenere lo stanziamento di ulteriori risorse a favore delle scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio. Oltre agli interventi sulle scuole, a breve ci saranno ulteriori novità sempre sul Pnrr per la riqualificazione di un impianto sportivo e di un’area a verde. E in programma c’è anche il ripristino della strada provinciale via Braccianese Claudia. Voglio ringraziare il sindaco Ernesto Tedesco – conclude il consigliere Giammusso, la maggioranza e tutte quelle persone che hanno creduto in me per rappresentare Civitavecchia nel Consiglio della Città Metropolitana di Roma: ogni successo nasce dalla fiducia che mi è stata accordata”.

