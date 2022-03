De Angelis: “Anzio è vicina ai pescatori, pietra miliare della nostra economia marinara”

Anzio – “La Città di Anzio tutta è vicina alla categoria dei pescatori, pietra miliare della nostra economia marinara e di tutte le attività che operano nell’indotto, impossibilitati a lavorare a causa dell’incremento, pari a circa il 100×100, del costo carburante”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla legittima mobilitazione dei pescatori per il raddoppio del prezzo del carburante.

“Il settore, già fortemente penalizzato in seguito alla pandemia, ora è in ginocchio anche a causa del caro gasolio. Sono certo che, nelle prossime ore, sarà presentato un emendamento al Decreto Energia, quale segnale concreto verso i pescatori ed il comparto agricolo, per fermare la crisi di entrambe le filiere”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link