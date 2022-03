Pomezia – Inaugurata la nuova palestra della scuola primaria in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Torvaianica. L’intervento, finanziato dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di reperire e mettere in sicurezza nuovi spazi didattici per l’anno scolastico in corso, ha previsto il rifacimento totale del campo di gioco in gomma e la riattazione dei servizi annessi agli spogliatoi, che erano in disuso da parecchi anni, per un costo di circa 60mila euro.

“Grazie a questi lavori – ha spiegato l’Assessora Castagnacci – la comunità scolastica avrà da oggi a disposizione nuovi spazi per l’attività didattica e sportiva. Il finanziamento di circa 200mila euro che il Comune ha ottenuto per garantire l’agibilità di spazi e ambienti didattici, al fine di favorire il ritorno a scuola in presenza, ci ha permesso di intervenire in 6 scuole del territorio con progetti di recupero e messa in sicurezza di spazi e ambienti”.

Foto 3 di 4







Il finanziamento riguarda infatti anche interventi nelle scuole: primaria di Santa Procula, primaria Margherita Hack, media Orazio, primaria Trilussa e media Marone.

“I nostri studenti e le nostre studentesse hanno pagato caramente la crisi pandemica – ha aggiunto l’Assessora Miriam Delvecchio – L’inaugurazione di questo nuovo spazio vuole essere un segnale concreto della ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza. Un intervento importante che si inserisce nel nostro più ampio progetto di riqualificazione degli edifici scolastici garantendo ambienti adeguati all’insegnamento delle diverse discipline”.​

“È dalla scuola che vogliamo ripartire – ha concluso il Sindaco Zuccalà – lo dimostrano gli oltre 13 milioni di euro di finanziamenti richiesti per la scuola e l’edilizia scolastica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ci consentirebbero di costruire due nuove scuole, una a Campo Ascolano e una alla Macchiozza; di ricostruire completamente la scuola primaria di Martin Pescatore; di realizzare nuove aree sportive nelle scuole di Cincinnato e Torvaianica Alta e di costruire una vera mensa scolastica presso la scuola primaria Trilussa e di Santa Procula”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link