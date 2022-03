Emergenza in Ucraina, a Nettuno attivato il Centro operativo comunale

Nettuno – E’ stata firmata l’ordinanza 3/2022 con cui il Comune di Nettuno ha attivato il COC (Centro operativo comunale) con l’obiettivo di monitorare la situazione emergenziale scaturita dal conflitto bellico in Ucraina, presso il Comando di Polizia Locale sito in via della Vittoria n. 2 (rec. tel. Centrale Operativa 069805005) sotto la direzione del Servizio di Protezione Civile ( rec. tel. 0698889339) che si occuperà di coordinare tutte le operazioni e far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione.

Con questo atto il Comune di Nettuno è immediatamente attivo per recepire le indicazioni di gestione dell’emergenza indicate dalla Prefettura di Roma che ha convocato l’unità di crisi che disporrà misure urgenti di protezione civile e assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio ucraino.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link