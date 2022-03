Fiumicino – Una fiammella accesa, un barlume di speranza, contro la guerra: con questo spirito i cittadini di Focene hanno sfidato il freddo per far sentire il loro calore e la loro vicinanza alla popolazione Ucraina, devastata dalla brutalità della guerra in corso. Una fiaccolata simbolica organizzata da Focene 2.0, con la collaborazione di altre realtà del territorio, per illuminare questo buio periodo di odio e violenza che il mondo sta attraversando.

In tanti tra giovani, bambini ed adulti hanno preso parte al corteo, partito alle ore 19 dal piazzale antistante la scuola e che si è incamminato per le vie di Focene, tra musica ed inni alla pace. Ognuno con la propria fiaccola tra le mani, sventolando una bandiera della pace, un cartello con su scritto un messaggio chiaro e deciso: “No alla guerra”. Sono stati proprio i più giovani a portare alta una grande bandiera dell’Ucraina ed a trasportarla durante tutto il corteo, per esprimere la loro partecipazione e vicinanza.

“Il nostro è un grido di speranza per tutti i civili ed i bambini che senza un vero motivo stanno perdendo la vita in queste ore – racconta Imma Pietrangelo di Focene 2.0 a ilfaroonline.it -. L’unica cosa che possiamo fare è dare loro la speranza. Ringraziamo tutti i cittadini di Focene che ci hanno aiutato ad organizzare questa iniziativa”.

A Focene prosegue, inoltre, anche la raccolta di beni di prima necessità come alimenti, farmaci, pannolini, cibo e prodotti per l’igiene personale, che verranno poi spediti in Ucraina: “Speriamo vivamente che la guerra finisca domani, – spiega Imma –. La nostra raccolta non si fermerà e finirà solo quando cesserà la guerra. Se così non fosse, noi continueremo a dare il nostro contributo fino alla fine, portando avanti la speranza che tutto possa concludersi presto”.

