Fiumicino – Proseguono i lavori di abbellimento e restyling della storica via del centro di Fiumicino. “In via Torre Clementina sono iniziati i lavori di decoro e verde negli appositi spazi dedicati alle piantumazioni – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia -. Lavori programmati già nel progetto iniziale. Stiamo posizionando svariate piante, come lavanda, rosmarino e alberelli di schinus mollis“. “Sono certo che tutto ciò darà ancora più decoro ad una via che negli ultimi anni ha avuto una trasformazione radicale diventando una grande piazza sempre più godibile per residenti e non che vogliono viversi la nostra località”, conclude l’assessore Caroccia.

