Fondi. Allarme microcriminalità nella contrada Querce, i cittadini: “Aiutateci”

Fondi – Ieri mattina il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha ricevuto, alla presenza delle forze dell’ordine e del senatore Claudio Fazzone, una delegazione di residenti della contrada Querce, preoccupati per gli episodi di microcriminalità che stanno interessando il territorio. Il momento di confronto ha preceduto un nuovo incontro con il Prefetto di Latina in programma domani pomeriggio allo scopo di tornare ad affrontare il tema della sicurezza.

La delegazione ha ricevuto rassicurazioni, da parte delle stesse forze dell’ordine, circa l’impegno quotidiano, costante e sinergico tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale, volto a contrastare il fenomeno dei furti e, in generale, della criminalità.

Le forze dell’ordine, come anticipato già lo scorso venerdì dal sindaco durante un incontro con i residenti che si è svolto in contrada Querce, hanno ribadito l’importanza della denuncia e della segnalazione. Ogni indizio, immagine o testimonianza forniti alle forze dell’ordine possono infatti risultare preziosi per assicurare alla giustizia criminali e malviventi. Al contrario, la mancata comunicazione delle informazioni in proprio possesso, o la condivisione delle stesse esclusivamente in rete, rallenta e complica le attività investigative.

