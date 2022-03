Fondi – Ha registrato una buona partecipazione ma soprattutto un grande risultato in termini di rifiuti raccolti e rimossi dal tratto di spiaggia interessato l’iniziativa di Plastic Free di domenica scorsa, in Località Sant’Anastasia sul litorale fondano.

Le incerte condizioni metereologiche non hanno scalfito lo spirito della mattinata, ed una trentina di volontari, tra cui il Consigliere Comunale Francesco Ciccone, hanno indossato i guanti per ripulire circa duecento metri di arenile, ma anche parte del piazzale di Sant’Anastasia.

Foto 3 di 3





“In spiaggia abbiamo trovato di tutto. Ce lo aspettavamo, anche perché avevamo effettuato più di un sopralluogo nelle scorse settimane, ma poi contare le buste riempite e annotare i rifiuti più particolari tra quelli raccolti lascia sempre l’amaro in bocca” dichiara la referente locale Tina Di Fazio.

“Ringrazio il Comune di Fondi per il Patrocinio all’iniziativa e – continua la Di Fazio – la De Vizia per la collaborazione. Con la speranza che nei prossimi giorni si proceda alla rimozione della grande quantità di rifiuti rinvenuti in prossimità del lato destro della Spiaggia di Sant’Anastasia, in direzione Rio Claro, evidentemente in balia degli incivili. Anche per questo proporremo maggiore controllo con l’installazione di fototrappole“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui