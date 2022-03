Ladispoli, riprendono i lavori di pavimentazione stradale: si parte dal centro

Ladispoli – “Sono ripresi qualche giorno fa, da via Venezia, i lavori di ripavimentazione delle strade di Ladispoli“.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che prosegue il piano di ripavimentazione della rete stradale, che ha visto un investimento di tre milioni di euro da parte dell’Amministrazione comunale.

“Intervenire in maniera decisa sulle strade – ha proseguito Grando – era uno dei punti fermi del nostro programma e lo abbiamo fatto durante tutto l’arco del nostro mandato.

I lavori interesseranno il centro cittadino, Via Odescalchi, Viale Italia e tutte le sue traverse, ma anche quartieri periferici come Miami, Cerreto, Campo sportivo, Messico e Caere Vetus. “Ringrazio l’assessore Veronica De Santis e l’Ufficio Manutenzioni che, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, non hanno mai smesso di lavorare per trasformare in atti concreti l’impegno che avevamo preso con i cittadini”.

“L’impegno della nostra Amministrazione è stato quello di programmare, inizialmente, la ripavimentazione delle arterie urbane principali – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – ma, gradualmente, i lavori di asfaltatura sono stati pianificati in tutti i quartieri cittadini, restituendo alla Città strade sicure e decorose. I lavori hanno subito una sosta ‘obbligata’ a partire dal mese di ottobre, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, tipiche del periodo invernale: ora però si lavorerà a pieno ritmo per garantire un nuovo look alle strade di Ladispoli“.

