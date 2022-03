Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Come lunedì anche fino alla metà della settimana l’anticiclone rimarrà sbilanciato sul Centro-Nord Europa, sino a raggiungere la Scandinavia e lungo il suo bordo destro proseguirà la discesa di correnti fredde che dalla Russia settentrionale punteranno l’Europa orientale, dove alimenteranno una vasta depressione. Questa avrà ripercussioni fin su parte dell’Italia, inviando impulsi di instabilità verso le regioni del medio Adriatico e quelle meridionali, dove affluirà parte dell’aria fredda dall’est Europa. Si avranno così nuove occasioni per nevicate a bassa quota, anche se nel corso di mercoledì l’anticiclone cercherà di trasferire il suo centro più ad est, riducendo notevolmente l’afflusso freddo e instabile dai Balcani e determinando una minore instabilità atmosferica.

METEO MARTEDI’ 08 MARZO. Nuvoloso sulle regioni adriatiche con neve dai 200/300m tra Marche e Abruzzo, in calo ulteriore in serata quando fiocchi potranno spingersi fin verso quote pianeggianti sulle zone interne abruzzesi; contemporanea attenuazione dei fenomeni sulle Marche, ma qualche fiocco atteso fin sulle zone interne laziali. Instabile in Puglia con piogge e nevicate a quote basse, dai 100/300m ma a tratti possibili fino a quote pianeggianti o sulle coste tra Marche e alta Puglia, seppur in attenuazione in serata. Instabile sul resto del Sud con rovesci intermittenti più frequenti tra Calabria e nord Sicilia e con neve dai 100/300m tra Lucania, Campania interna e alta Calabria, 500/700m tra bassa Calabria e nord Sicilia. Tempo più soleggiato al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, pur con alcuni addensamenti su Prealpi e Piemonte occidentale. Venti moderati o tesi da nord-nordest e temperature in ulteriore diminuzione.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giunge un nuovo impulso da Est di estrazione continentale polare, occasione per nuove deboli nevicate sull’Appennino umbro sino al fondovalle, questo per effetto Stau. Sole prevalente sui restanti settori salvo maggiore variabilità sul basso Lazio tra pomeriggio e sera, con isolati sporadici fenomeni non esclusi. Temperature in ulteriore calo, clima gelido in Appennino, gelate anche in pianura nelle zone riparate dal vento tra notte e alba. Venti sino a moderati di Grecale, a tratti forti su medio-alto Lazio, Umbria occidentale e Maremma. Mare fino a mosso o molto mosso al largo, poco mosso sottocosta.

Commento del previsore Lazio

Nel corso del weekend aria ulteriormente fredda di matrice balcanica affluirà un pò su tutte le regioni, innescando qualche acquazzone o rovescio soprattutto sul Lazio meridionale, nevoso fin sotto i 900m, qualche fiocco di neve anche sull’Umbria orientale a quote molto basse, tendenzialmente più soleggiato in Toscana. Clima invernale, specie in Appennino, con forti gelate notturne. Venti a tratti sostenuti di Grecale, specie sul alto Lazio e aree costiere. La prossima settimana si preannuncia ancora fredda con qualche nevicata a bassa quota specie in Appennino, almeno nella prima parte; estese gelate nelle pianure dell’entroterra con valori sino a -2/-6°C. Probabile ripresa delle temeprature massime dal 10/11 marzo.

(Fonte: 3B Meteo)