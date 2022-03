Rilancio delle Politiche sociali, Ardea punta sulle donne

Ardea – Sabato scorso Ardea ha compiuto un passo avanti nella direzione di una cittadinanza attiva e consapevole, di cui le donne intendono essere protagoniste. A partire dalla società civile e con l’adesione delle consigliere comunali, tante donne e uomini hanno raccolto l’invito a sottoscrivere un Patto che ha l’obiettivo di mettere al centro dell’amministrazione e del governo della città le Politiche Sociali.

“Ringraziamo la cittadinanza che ha seguito l’incontro e ringraziamo i consiglieri e le consigliere comunali che hanno portato un contributo al dibattito e che hanno firmato il Patto – rende noto il Comitato promotore per il Centro Diurno Ardea -, dimostrando sensibilità e attenzione al tema dei servizi sociali. Ci siamo incamminati lungo un percorso che sarà impegnativo e non facile. Contiamo sulla collaborazione fattiva e leale di chi vorrà contribuire a disegnare una organizzazione di servizi sociali degni di questo nome e rispettosi dei più fragili. Sappiamo di poter contare sull’attenzione della Regione Lazio, che ha testimoniato la sua vicinanza con la consigliera regionale Marta Bonafoni.

Non pensiamo che si possa chiedere e avere tutto e subito, siamo però convinte che per rendere Ardea un luogo rispettoso dei tanti bisogni delle persone occorre l’impegno di tutti: politica, cittadinanza e uffici comunali. Qualcuno, durante l’assemblea, ha parlato di ‘rivoluzione’: che dire, forse questa volta Ardea ce la può fare a conquistare il proprio futuro”.

