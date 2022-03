Roma, paura su via Casilina: scontro fra il trenino e una cisterna di gasolio

Roma – Momenti di paura questa mattina a Roma, dove dalle 11:40, due squadre operative dei Vigili del Fuoco di Roma, un’autobotte, un’autogru, il Carro Sollevamenti, il Carro Fiamma, il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, stanno intervenendo per un incidente ferroviario, tra il trenino della di via Casilina si è scontrato con una cisterna con un residuo di 4500 litri di gasolio, in via Orazio Pierozzi. Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Al momento non risultano feriti gravi. Funzionario di servizio, Capoturno Provinciale VVF, 118 e Polizia stradale sul posto per quanto di loro competenza.

