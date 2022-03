Pomezia – Era alla guida di un pulmino sul lungomare. Una volta parcheggiato il mezzo, l’uomo si è accasciato ed è morto sul volente. E’ accaduto in queste ore a Torvaianica, nota località del litorale romano. Sul posto sono giunti i carabinieri. Gli inquirenti ipotizzano un infarto. A perdere la vita un operaio di 41 anni originario di Benevento. I primi a lanciare l’allarme sono stati i colleghi che, non vedendolo rientrare, ne riuscendo più a contattarlo, hanno allertato le forze dell’ordine.

In aggiornamento…

Foto 2 di 2



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link