Un euro in dono alle donne ucraine per ogni cliente: l’iniziativa di due ristoranti romani

Roma – Francesco Testa, direttore del ristorante “Checco dello Scapicollo”, Roberto Stagnetta (proprietario del ristorante “Il Focolare”) ed il grande artista romano Mattia Massimo lanciano un’iniziativa benefica in favore delle donne ucraine.

In occasione della Festa delle Donne, infatti, i due ristoranti doneranno 1 euro per ogni cliente che si recherà, durante tutto il mese di marzo, a consumare un pasto presso i loro locali, con lo scopo così di sostenere tutte le donne ucraine che in questo momento si trovano in difficoltà.

Il ricavato verrà interamente donato alla Croce Rossa Italiana con la specifica richiesta che venga destinato alle donne di questo Paese martoriato dalla guerra.

Con la speranza che tale lodevole appello venga raccolto da altri ristoratori, è possibile, per qualsiasi informazione, rivolgersi a Francesco Testa al seguente numero: 335 57 49 068.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.