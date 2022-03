La via Ostiense chiusa per lavori fino al 7 luglio: ecco dove

Ostia – Resterà chiusa da mercoledì 9 marzo al 7 luglio 2022 un’importante porzione della via Ostiense, che sarà interessata da lavori di potenziamento della rete idrica.

A darne notizia è Astral Infomobilità, che spiega che il divieto di transito veicolare riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 23+900 (e cioè da via Lucio Lepidio, a Ostia) e il 27+150 (all’altezza del semaforo di Ostia Antica), con deroga del divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate sulla via del Mare, dal chilometro 23+704 al 25+339.

