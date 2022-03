Anche nelle scuole di Fiumicino arrivano i menù a basso impatto ambientale

Fiumicino – Anche le mense scolastiche del comune di Fiumicino aderiranno nella giornata di domani, giovedì 10 marzo, all’iniziativa nazionale Green Food Week, un progetto organizzato dall’associazione “Foodinsider” in concomitanza con la settimana della campagna “M’illumino di meno” dedicata al risparmio energetico.

“Abbiamo deciso, in collaborazione con la società che gestisce il servizio di refezione scolastica, con convinzione e piacere di aderire a questa meritevole iniziativa – spiegano gli assessori alla Scuola Paolo Calicchio e alle Attività produttive Erica Antonelli – per sensibilizzare i più piccoli, le loro famiglie, il personale scolastico a uno stile di vita ecosostenibile. Per questo nella giornata di domani a tutte le bambine e i bambini delle scuole comunali sarà servito un menù ecologico e a basso impatto ambientale, che contribuirà alla riduzione di emissioni di gas serra nell’atmosfera. Tanta frutta, verdura, cereali, legumi dunque, perché i prodotti più inquinanti sono quelli di origine animale”.

“Siamo convinti – aggiungono – che i cambiamenti delle abitudini scorrette e le azioni per il bene del pianeta debbano passare necessariamente dai più piccoli. Abbiamo infatti intenzione, a partire dal prossimo anno scolastico, di rivedere i menù scolastici per renderli più sostenibili e nutrienti per i nostri bambini, in linea con la filosofia della Green Food Week”.

