Ardea – Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 marzo, in via delle Salzare, ad Ardea.

Ad avvistare la colonna di fumo sono stati i volontari della Protezione Civile Airone, che in quel momento erano impegnati in un altro servizio istituzionale.

Recatisi subito sul posto, gli operatori hanno constatato la presenza di un rogo di sterpaglie e canneto che rischiava di espandersi rapidamente: il loro immediato intervento, però, ha permesso di scongiurare il peggio, e l’incendio è stato presto domato.

