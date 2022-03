Ardea, Luca Vita si candida alla carica di Sindaco

Ardea – Largo ai giovani all’interno di una visione “rinnovata” della politica di Ardea. Luca Vita è il candidato sindaco di Ardea Domani, una formazione civica nata cinque anni fa in occasione delle elezioni del 2017. Con lo slogan “Ardea alza la testa” prende il via ufficialmente la corsa di Ardea Domani verso il voto amministrativo di quest’anno.

Nato a Roma e cresciuto a Nuova Florida, Luca Vita ha 38 anni e si occupa di comunicazione politica. Laureato in scienze politiche con un master in comunicazione d’impresa e pubbliche relazioni è presidente di una cooperativa sociale agricola che si occupa di educazione ambientale e di inserimento lavorativo in agricoltura per persone fragili. In passato è stato responsabile dell’oratorio parrocchiale di Nuova Florida.

Intervistato da ilfaroonline.it Luca Vita ha parlato delle priorità di Ardea Domani, dei progetti e dei rapporti con le altre forze politiche in lizza per le elezioni.

Perché la candidatura a Sindaco di Ardea?

Questa candidatura nasce cinque anni fa come scelta di impegno per il territorio. Insieme ad un gruppo di amici, di fronte ad un fallimento della politica a livello locale che abbiamo vissuto prima come bambini, poi come ragazzi e infine come genitori, ci siamo posti in modo differente da come abbiamo sempre fatto: ci siamo lasciati interrogare da queste criticità e abbiamo capito che forse era il caso di impegnarsi in prima persona perché lamentarsi è giusto, però non basta. Per questo abbiamo scelto di impegnarci in politica, perché è ora che questo territorio, che è stato lasciato in balia di interessi privati, elabori una propria scelta collettiva. Oggi la candidatura non nasce da un’iniziativa personale, ma da una scelta collettiva di un gruppo politico giovane che è Ardea Domani.

Quali sono i punti più “originali” della vostra proposta politica?

La novità della nostra proposta politica è l’apertura di nuovi spazi pubblici. Questa è una città che non ha spazi pubblici, senza strade principali vissute, marciapiedi dove poter passeggiare, negozi dove potersi fermare, parchi fruibili e dove poter portare i propri bambini. Questa è una caratteristica che pregiudica il futuro perché l’assenza di spazi pubblici non fa nascere nulla. Non c’è un tessuto economico in grado di guidare lo sviluppo, la crescita e anche il lavoro di questa città. Siamo una classe politica giovane preparata e soprattutto umile. Non abbiamo ricette preconfezionate, siamo dei catalizzatori in grado di utilizzare l’ascolto costante della città per per avviare processi nuovi e soprattutto per costruire una nuova idea di città.

Qual è il punto critico sul quale ti concentreresti per primo?

Le criticità sono moltissime, le abbiamo tutti sotto gli occhi. In questi anni abbiamo ascoltato i cittadini e abbiamo elaborato sei proposte: si va dalla riorganizzazione degli uffici, alla lotta al degrado e alla difesa dell’ambiente, alle politiche sociali fino alle scuole. Puntiamo sulle politiche per l’infanzia e tutte le azioni per creare una strada di sviluppo economico e crescita per questa città, partendo anche dalla mobilità.

Il primo punto importante è la lotta al degrado, perché una città brutta è anche una città che scoraggia non soltanto il cambiamento ma anche ogni tentativo di prendersi cura del posto dove abitiamo. Viviamo in una realtà in cui l’immondizia e quasi in ogni angolo di ogni strada; abbiamo strade anche nel centro dei quartieri che sono piene di immondizia, strade dissestate e piene di buche. Una delle prime cose da fare sarà quella di mettere mano ad un piano di lotta al degrado.

Dei partiti e movimenti attualmente in corsa per le elezioni e quelli già presenti in consiglio comunale con quale instaureresti un dialogo per avviare dei progetti?

Noi riconosciamo nel dialogo un valore e proprio per questo noi non siamo contro i partiti o contro persone che hanno posizioni diverse dalle nostre. La diversità è un fattore positivo. Ma poniamo due condizioni fondamentali per avviare un dialogo: la prima condizione è che si discuta di scelte per la città ancor prima di parlare di candidature; la seconda è che noi vogliamo un rinnovamento totale di una classe dirigente che si è dimostrata totalmente incapace di governare il territorio e invece la sensazione è che abbiamo di fronte classi dirigenti che tendono a riproporsi in continuazione. Non è un caso che l’unica candidatura a sindaco oltre la nostra in questo frangente sia un ex sindaco che è stato primo cittadino vent’anni fa. Sono sempre gli stessi, nessun partito ha avviato una riflessione al suo interno sul rinnovamento e questa è la seconda grande difficoltà che incontriamo. Quindi il dialogo sì ma indirizzato a questi due fattori: parlare di scelte politiche e con interlocutori che vogliono rinnovarsi, che cerchino di dare a questo paese una classe dirigente diversa, non importa se di destra o di sinistra.

Perché i cittadini di Ardea dovrebbero votare Luca Vita?

Perché non c’è alternativa. Capisco che possa sembrare una risposta presuntuosa, però io invito sempre i cittadini che incontro e che si lamentano dello stato in cui versa la nostra città a guardare il panorama desolante di questa città. Frutto di una precisa classe dirigente che questa città ha avuto per cinquant’anni. C’è bisogno di cambiare radicalmente approccio e cambiare radicalmente anche persone perché penso che sia un po’ masochista l’idea di votare sempre gli stessi con la speranza che nel migliore dei casi ti possano risolvere il piccolo problemino che hai davanti a casa, quando poi queste persone si rivelano fallimentari nel governo generale di questo territorio.

Facciamo uno scatto in avanti e alziamo la testa. Ardea Domani offre alla politica di questo territorio un approccio innovativo fatto da persone nuove che che sono disposte ad ascoltare questa città e a studiare, perché non basta essere eletti in consiglio comunale per essere pronti. Ciascuno di noi dovrà continuare a studiare ancora.

L’appello ai cittadini e alle cittadine è quello di avere anche loro con noi questo scatto di orgoglio, di capire che occorre cambiare il paradigma di questa città e che occorre scegliere quale strada perseguire e quindi valutare le nostre idee e le nostre proposte e le persone che proponiamo. Ad oggi le alternative sono una minestra riscaldata. Io sogno una città dove ci siano partiti e schieramenti differenti ma tutti in grado di aver condotto un rinnovamento al proprio interno, in grado di esprimere anche posizioni diverse ma appunto con la stessa voglia di cambiare l’approccio di di questa politica. L’invito ai cittadini è quello di incontrarci, perché senza incontro non c’è nessuna possibilità di cambiamento.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui.