“Biscottopoli”: il nuovo libro di Maurizio Targa sugli imbrogli e i raggiri nel mondo dello sport

E’ in libreria il nuovo libro di Maurizio Targa “Biscottopoli – imbrogli, raggiri e pastette nella storia dello sport” edito da Ultra Edizioni (gennaio 2022).

Una gustosa carrellata in oltre un secolo di aggiustamenti, accordi e furbate in ogni tipo di manifestazione agonistica.

“L’inganno è nato con l’uomo: chi non ha mai avuto, in qualunque gioco, la tentazione di concedersi qualche minitrucco per aiutare la fortuna o per contrastare quell’odioso amico-avversario che stravince (e magari bara pure lui)? Poiché dopo l’uomo sono nate le gare e lo sport ecco il triangolo, ma con una variante: nello sport l’inganno diventa illecito. E spesso arriva lui, il biscotto. L’espressione deriva dal mondo ippico delle scommesse clandestine. Si tratterebbe di una galletta impastata con sostanze proibite, stimolanti o sedative a seconda dello scopo, somministrata a un cavallo per alterare competizioni e scommesse: “preparare un biscotto” diventa dunque sinonimo di combine”

