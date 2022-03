Covid, il Papa manda in pensione anticipata il vescovo portoricano che sostiene i no vax

Città del Vaticano – Papa Francesco ha sollevato dalla cura pastorale della Diocesi di Arecibo (Porto Rico) monsignor Daniel Fernandez Torres e ha nominato Amministratore Apostolico ad nutum Sanctae Sedis della medesima Diocesi monsignor Alvaro Corrada del Rio, vescovo emerito di Mayaguez. Lo rende noto il bollettino odierno della Sala Stampa della Santa Sede.

Come stabilito dal canone 401 del Codice di diritto canonico, i vescovi sono tenuti a presentare le proprie dimissioni al Papa all’età di 75 anni. Monsignor Daniel Fernandez Torres di anni ne ha 57. Il suo “pensionamento” è dovuto al fatto che monsignor Fernandez Torres aveva difeso l’obiezione di coscienza ai vaccini obbligatori contro il Covid-19 in un comunicato pubblicato il 17 agosto 2021, a seguito delle linee guida emanate più di sei mesi prima dalla Congregazione per la Dottrina della Fede della Santa Sede. La posizione di Papa Bergoglio e di molti all’interno della Chiesa è chiara: sì al vaccino anti-Covid. Vaccinarsi, ha sostenuto più volte il Santo Padre, “è un gesto d’amore” (leggi qui).

Ma non solo sarebbe questa la causa. Monsignor Fernandez Torres non sarebbe “in comunione con gli altri sei vescovi di Porto Rico” perché si sarebbe rifiutato di trasferire i seminaristi della sua diocesi nel nuovo Seminario Interdiocesano di Porto Rico, approvato dal Vaticano all’inizio di marzo 2020. (fonte Agi)

Foto © Vatican Media

