Droga dello stupro: scardinato un giro di prostituzione maschile

Violenza sessuale aggravata, rapina in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono i capi di imputazione contestati, a vario titolo, nei confronti di 8 persone raggiunte da altrettante misure cautelari per un giro di prostituzione maschile.

Prestazioni sessuali dietro la cessione di droga.

L’inchiesta è partita a marzo e si è conclusa a luglio 2021. Un lasso temporale nel corso del quale i Carabinieri hanno anche accertato due violenze sessuali con l’utilizzo della cosiddetta “droga dello stupro”, la Ghb, e anche una rapina.

Le misure restrittive sono state eseguite dai militari dell’Arma nelle province di Torino e Lecce

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.