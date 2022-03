Fiumicino, FI: “Bene la fibra per Internet ma non aspettare le elezioni per rifare le strade”

Fiumicino – “Su tutto il territorio del comune di Fiumicino, i lavori di messa in posa della nuova fibra ottica, per la creazione di una rete ultraveloce, ancora più performante della precedente, sono iniziati già da diverso tempo e questo grazie ad un accordo tra Tim e l’Amministrazione comunale, con il quale è stata formalizzata la scelta di FiberCop, la nuova società del Gruppo Tim, di inserire appunto la nostra città, nel suo programma nazionale di realizzazione di una rete di accesso secondaria in fibra ottica, delle aree nere e grigie del Paese”.

Ad affermarlo sono Raffaello Biselli e Ciro Della Porta, rispettivamente coordinatore ed esponente locale di Forza Italia Fiumicino, che spiegano: “Tale infrastruttura sarà necessaria a garantire una copertura capillare di tutte le località del Comune, in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e a far sì che Fiumicino diventi una città perfettamente connessa e digitale, capace di affrontare nuove sfide, come questi anni di pandemia ci hanno dimostrato, caratterizzati da smart working e dalla didattica a distanza. Per contro, tali lavori hanno determinato inevitabilmente interventi sul manto stradale, motivo per il quale, molti cittadini si chiedono se e quando avranno luogo i relativi lavori di rifacimento, utili a rendere le varie vie di percorrenza, omogenee e sicure e se a tal proposito, esista un cronoprogramma di interventi in base alle diverse località”.

“Come rappresentanti di Forza Italia sul territorio, vorremmo evitare di abbandonarci al pensiero, fin troppo banale, che tali lavori su determinate vie, si possano procrastinare fatalmente, a ridosso se non in concomitanza delle prossime elezioni amministrative del 2023, essendo d’altro canto consapevoli, che non si tratterebbe di opere straordinarie a favore della comunità, ma di interventi ordinari dovuti al ripristino di una situazione in essere. A nome dei cittadini di cui ci siamo fatti portavoce, saremmo lieti di conoscere il programma di rifacimento con relative date di intervento, dell’intero manto stradale interessato dall’opera sopra menzionata”.

