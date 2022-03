Focene incontra il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca

Focene – “Sempre i soliti problemi!”. È questo lo slogan dell’assemblea pubblica organizzata dal “Nuovo Comitato Cittadino Focene” che si terrà sabato 12 marzo alle ore 10.30 presso lo spazio esterno del ristorante “La Spiaggia” (viale di Focene, 425-Focene) nel rispetto delle normative anti-Covid. Per l’occasione interverrà il vicesindaco del Comune di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Durante l’incontro – dice Emilio Sciesa, presidente del ‘Nuovo Comitato Cittadino Focene’ – torneremo ad accendere i riflettori, come è già avvenuto nell’assemblea pubblica dello scorso novembre, sulle problematiche che da sempre attanagliano la nostra località.

In questa occasione i cittadini avranno la possibilità di interfacciarsi con l’amministrazione comunale, vista la presenza del vicesindaco. Per questo invitiamo i cittadini a partecipare, in modo che sia più forte la voce per le tematiche irrisolte”.

Il dibattito si focalizzerà sull’erosione costiera, sui ponti di collegamento con la pista ciclabile “Noemi Magni”, sul parco Azzurra Matiddi di via dei Dentali, sul servizio trasporti, sul sistema fognario, sul piano regolatore, sulla questione Mare Nostrum e sulle varie problematiche che saranno evidenziate dai cittadini presenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link