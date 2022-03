Guerra in Ucraina, i piloti di Formula Uno posano con lo striscione ‘No War’

Sta ripartendo la nuova stagione della Formula Uno. E i piloti, sulla pista di Sahkir in Bahrain, dove stanno svolgendo le ultimi sessioni dei test delle monoposto, prima del via del campionato mondiale 2022 il prossimo 20 marzo, danno un messaggio chiaro: “No alla guerra”.

E’ steso lo striscione sulla pista tenuto in mano da tutti i piloti, come mostra la foto diffusa dal web. Tra di essi mancano Hamilton (arrivato in Barhain dopo la foto e paladino notoriamente dei diritti civili) e Magnussen (che ha sostituito il russo Mazepin alla Hass, dopo che la foto era stata già scattata). Nella ‘O’ del ‘No War’, appare un girasole con i colori della bandiera ucraina, giallo e blu. E l’hashtag sotto #racingunited.

Tutti insieme i protagonisti della Formula Uno per lanciare un chiaro messaggio di pace. Questi ultimi indossano anche una maglia bianca che riporta la stessa scritta dello striscione: ‘No War’.

