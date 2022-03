Guerra in Ucraina, Samele riporta in Italia la fidanzata Olga Kharlan

Bologna – Il coraggio del cuore di un atleta? Anche. Ma soprattutto il coraggio di un uomo che ama. Allo scoppio del conflitto in Ucraina, Luigi Samele ha preso la sua macchina, mentre era in raduno con la Nazionale di sciabola e ha guidato senza sosta, tra controlli e difficoltà, fino in Ungheria, come riportano in queste ore i mezzi di stampa.

A Budapest, lo aspettava la sua fidanzata sciabolatrice ucraina Olga Kharlan. La campionessa di scherma, da diverso tempo compagna del vincitore di due medaglie d’argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo (sciabola individuale e a squadre), lo attendeva con sorella e nipotino. All’arrivo in Ungheria, come indica il web, Samele ha portato con sé in Italia la fidanzata. Hanno raggiunto Bologna dove i due fidanzati vivono insieme.

Nel profilo Instagram dell’azzurro c’è una significativa foto. Lui, Olga e i famigliari della fidanzata, che tornano in Italia, in macchina. Nessun commento, solo un hashtag pieno di speranza #stopwar.

(foto@AugustoBizzi)

