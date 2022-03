Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Già da mercoledì l’anticiclone sbilanciato dall’Europa occidentale alla Scandinavia cercherà di spostare il suo baricentro verso est, inglobando le nostre regioni centro-settentrionali e quelle del basso Tirreno. Solo l’Adriatico meridionale rimarrà esposto ad altri sbuffi freddi dai Balcani, pilotati dalla vasta depressione che rimarrà in azione sull’Europa orientale, alimentata da correnti di aria gelida in discesa dalla Russia settentrionale. Sul resto d’Italia da metà settimana prevarrà l’anticiclone, alimentato tra l’altro da correnti più miti in risalita dalle latitudini afro-mediterranee che si estenderanno fino a quelle centro-settentrionali, passando anche per l’Italia. Ne conseguirà un aumento delle temperature diurne, anche se quelle notturne risentiranno nei bassi strati del recente apporto balcanico, soggette ancora a gelate diffuse sulla Val Padana e sulle zone interne del Centro. A ridosso del prossimo weekend il flusso atlantico cercherà di avvicinarsi al Mediterraneo centrale, ostacolato però dall’anticiclone sull’Europa centrale e sulla Scandinavia. Riuscirà comunque a determinare un aumento della nuvolosità venerdì sulle nostre regioni più occidentali, anche con qualche debole fenomeno, nevoso a quote collinari.

METEO MERCOLEDI’ 09 MARZO. Permane ancora un po’ di variabilità su adriatiche centro-meridionali, Campania interna, Calabria, Lucania e nord Sicilia con deboli piovaschi ancora possibili soprattutto in Calabria, dove i fiocchi di neve cadranno dai 500m circa. Tempo più soleggiato sul resto d’Italia con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature in ripresa le massime al Nord, in ulteriore calo le minime con gelate diffuse in Val Padana e zone interne del Centro Italia. Venti tesi settentrionali al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: condizioni diffusamente assolate su Toscana, Umbria e Lazio, salvo residua variabilità su Appennino umbro e settori basso laziali ma ormai senza precipitazioni. Si attenua progressivamente il flusso freddo dai Balcani, ma attenzione alle diffuse e forti gelate con valori minimi anche di -4/-7°C nelle pianure dell’entroterra e nelle vallate pre-appenniniche. Massime invece in ascesa e in generale a tutte le quote. Venti deboli nord-orientali, a tratti ancora moderati al pomeriggio tra Umbria e alto Lazio. Mare poco mosso sottocosta, localmente mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Fino a martedì compreso aria molto fredda di matrice russa seguiterà ad interessare Toscana, Umbria e Lazio risultando tuttavia secca. Sole prevalente dunque o al più variabilità con deboli nevicate da stau giusto sull’Appennino umbro a confine con le Marche e occasionali isolate precipitazioni possibili anche su reatino e in generale sul basso Lazio. Clima freddo e sotto media, gelido in Appennino con gelate estese anche in pianura tra notte e mattino laddove non spirerà il vento. Vento che infatti soffierà a tratti sostenuto di Grecale. Da mercoledì alta pressione più spanciata sull’Italia con smorzamento del flusso gelido, addolcimento termico diurno ma ancora gelate possibili nottetempo.

(Fonte: 3B Meteo)