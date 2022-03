Minturno: rubano le grondaie da una casa, poi aggrediscono i carabinieri

Minturno – Nelle prime ore del 6 marzo il personale della Compagnia Carabinieri di Formia, messo in allarme da un privato cittadino che segnalava il fatto attraverso il numero di emergenza 112, sono intervenuti in una contrada del comune di Minturno ed hanno sorpreso in flagranza del reato di furto tre giovani maggiorenni ed un minorenne, tutti del luogo.

Questi, servendosi di alcune funi da cantiere, avevano appena sradicato delle grondaie in rame da una casa in costruzione e le avevano caricate su un’autovettura di loro proprietà per appropriarsene indebitamente.

Al momento del fermo, cercando di sottrarsi al controllo di polizia, i maggiorenni hanno procurato anche delle lesioni ai carabinieri intervenuti.

Condotti in caserma ed espletate le formalità di rito, i malviventi sono stati tratti in arresto poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e violenza e resistenza a pubblico ufficiale e, di conseguenza, condotti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari ad eccezione del minorenne, che è stato segnalato alla Procura dei Minori, così come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Cassino. I mezzi utilizzati per l’attività delittuosa, un’autovettura ed uno scooter, sono stati posti sotto sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

