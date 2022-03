Nettuno, beccato a rubare in lavanderia spezza un dito al poliziotto

Nettuno – I poliziotti l’avevano sorpreso a rubare monetine in una lavanderia, ma lui non si è arreso e ha opposto una resistenza tale da spezzare il dito di uno degli agenti intervenuti.

E’ successo il 4 marzo scorso, nel centro Nettuno. Alla vista degli uomini del commissariato, il malvivente, un giovane di nazionalità egiziana, ha provato a scappare, dando vita ad una violenta colluttazione, nel corso della quale uno dei poliziotti ha riportato una frattura alla mano destra.

Una volta bloccato, il ragazzo è stato trovato in possesso di numerose monete da 1 e 2 euro, precedentemente rubate nell’esercizio commerciale. Il giorno seguente l’indagato è comparso nelle aule del Tribunale di Velletri e, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Sempre a Nettuno, il 3 marzo, un uomo agli arresti domiciliari per lesioni personali stradali non è stato trovato in casa dal personale del commissariato. La persona è stata quindi rintracciata e, non avendo saputo riferire valide giustificazioni, è stata immediatamente denunciata e segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. In seguito, il giudice titolare della precedente misura cautelare ha revocato il beneficio e disposto che venisse condotto in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link.