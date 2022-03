Roma – Non si arrestano gli interventi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per liberare gli alloggi occupati abusivamente sul territorio capitolino.

Ad essere interessata questa mattina di nuovo la zona di San Basilio, dove già le scorse settimane erano state portate a termine analoghe attività con lo sgombero di 6 appartamenti. Anche oggi, ad eseguire i provvedimenti di rilascio emessi dall’Ater, i caschi bianchi dei Gruppi Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), con l’ausilio delle pattuglie del IV Gruppo Tiburtino. Le operazioni, dirette dal Vice Comandante della Polizia Locale, Stefano Napoli, sono tuttora in corso di svolgimento e stanno avvenendo con la collaborazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri, sotto la regia della Prefettura di Roma.

Al momento sono 7 le persone, di cui 2 minori, trovati all’interno dei 4 immobili oggetto di sgombero in via Sirolo e via Loreto.

Questo intervento rientra nel piano di interventi di ripristino della legalità che, dall’inizio dell’anno, stanno interessando diversi quartieri della Capitale.

