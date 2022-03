Roma, nella notte lanciato un petardo nell’Ambasciata Bielorussa

Roma – Nel corso della notte, ignoti hanno lanciato un grosso petardo all’interno del giardino dell’Ambasciata Bielorussa, a Roma.

Sono in corso accertamenti in merito non escludendo possa trattarsi di un atto dimostrativo nei confronti di questa Ambasciata nei cui confronti, fanno sapere dalla Questura di Roma, sarà attivato un potenziamento della vigilanza.

Notizia in aggiornamento…

