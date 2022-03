Mariupol, i russi bombardano l’ospedale pediatrico: bambini sotto le macerie – VIDEO

Kiev - "Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all'ospedale pediatrico". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblica un video che documenta la devastazione nell'ospedale pediatrico di Mariupol bombardato dalla Russia. "Persone sotto le macerie. Bambini sotto le macerie. Questa è atrocità! Per quanto ancora il mondo sarà complice nell'ignorare il terrore? Create subito la no fly zone, fermate subito gli omicidi! Potete farlo. Qui si sta perdendo l'umanità", scrive Zelensky.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022