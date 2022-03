Vertenza Corden Pharma a Latina, Confail: “Previsti 66 licenziamenti e nessuno fa niente”

Latina – “Domani 10 marzo 2022 si chiuderà la parte sindacale della vertenza Corden Pharma che prevede 66 licenziamenti, sicuramente con un mancato accordo, e si aprirà la successiva fase amministrativa presso la Regione Lazio, dove ribadiremo la necessità di prolungare la Cassa Integrazione che riguarderà i 66 lavoratori considerati in esubero dall’azienda e il futuro dei 360 dipendenti per la salvaguardia del sito aziendale, anche in considerazione della difficile congiuntura della fase energetica che è motivo di forte preoccupazione”.

Ad intervenire sulla situazione dell’azienda e soprattutto dei lavoratori coinvolti è la Confail di Latina

“Per i politici di questo territorio – prosegue il sindacato del capoluogo pontino – la vita, il presente, il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici di questa storica azienda non ha alcuna importanza, non rappresenta un valore da difendere e sostenere.

Il destino di queste famiglie non è una loro priorità e neanche un interesse specifico.

Nessuno dei rappresentanti politici che si sono fregiati del nome dell’azienda e di chi ci sta ancora lavorando ha mosso un dito per fare in modo che alle parole seguissero i fatti.

A cominciare dal sindaco di Latina Damiano Coletta il quale ha scomodato il ministro Orlando che si è prestato ad

una sterile e stucchevole passerella con la promessa che tutto si sarebbe sistemato . Purtroppo da allora si

susseguono solo sconfitte per chi del proprio lavoro ci vive senza altra alternativa.

Le responsabilità sono anche di senatori e senatrici, deputati della camera e del parlamento europeo, consiglieri

regionali eletti in questo territorio con i voti di queste famiglie.

Noi di Conf.a.i.l. non ci arrendiamo, abbiamo dato la nostra parola e continuiamo anche da soli ad assolvere il compito che uomini e donne della Corden Pharma ci hanno affidato ovvero il compito di difendere la loro posizione.

Cosa che stiamo facendo tra esposizioni alla Presidenza del Senato della Repubblica e l’auspicio della costituzione di

un nuovo tavolo con il Prefetto per sensibilizzare e ricercare soluzioni a questa vertenza molto complicata”.

