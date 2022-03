Acilia, rinviato a giudizio il senzatetto che inseguì Riccardo Pica

Ostia – E’ stato rinviato a giudizio l’uomo che inseguì Riccardo Pica, il ragazzo morto al Parco della Madonnetta il 26 febbraio del 2021 (leggi qui).

L’udienza preliminare – inizialmente prevista per gennaio – si è tenuta martedì, e il processo inizierà alla fine di settembre 2023. Il senzatetto, che fu subito identificato dagli agenti del X Distretto Lido (leggi qui), è accusato di morte come conseguenza di altro delitto, minaccia aggravata dall’uso di armi e porto abusivo d’armi.

Secondo l’accusa, a provocare il malore fatale per il quindicenne sarebbe stata la fuga dal clochard, che occupava abusivamente una delle oramai fatiscenti e dismesse strutture del Parco della Madonnetta (ex Punto Verde Qualità del Comune di Roma) e che avrebbe minacciato Riccardo e i suoi amici, colpevoli di averlo “disturbato”, con un lungo coltello.

L’esame autoptico ha rivelato che Riccardo era affetto da una patologia congenita, una piccola atrofia cardiaca, che gli avrebbe però permesso di vivere una vita normale, così com’era stato sino a quel momento. Il quindicenne, infatti, era in perfetta forma fisica, e praticava sport ogni giorno: se non si fosse ritrovato in quella situazione, sostengono i legali dei genitori, non sarebbe morto.

“Quell’uomo è pericoloso e non può continuare a rimanere libero – attacca Daniela Salustri, la madre di Riccardo -. Lo dimostrano i suoi precedenti”.

“Mio figlio mi manca ogni giorno, ma le istituzioni – racconta – mi hanno voltato le spalle: nulla è stato fatto per restituire un po’ di decoro a quel parco, che ora come ora costituisce un pericolo per tutti, e soprattutto per i bambini”.

