Baccini: “Fiumicino si prepari ad accogliere i profughi ucraini”

Fiumicino – “L’emergenza profughi dall’Ucraina è una realtà, e l’Italia inizia a vederne l’afflusso e sentirne la responsabilità. Fiumicino, da sempre aperta all’accoglienza, si doti subito di un piano d’intervento utile ad andare incontro alle famiglie di sfollati che cercano un po’ di pace”. Lo chiede il leader del centrodestra a Fiumicino, Mario Baccini.

“Alcune singole operazioni – spiega Baccini – sono già in atto sul nostro territorio, ma serve una risposta organica e organizzata. Purtroppo la guerra va avanti e le persone in fuga sono ogni giorno di più: è necessario individuare strutture atte ad ospitare il flusso che inevitabilmente investirà anche il nostro Comune, essendo anche comune aeroportuale.

Siamo la porta verso il mondo, e dobbiamo farci trovare preparati. Il Comune faccia la sua parte, come anche in passato, concertando con il territorio e le autorità superiori la strategia migliore per poter dare asilo a chi fugge dall’orrore. Fiumicino città della pace e dell’accoglienza: adesso – conclude Baccini – è il momento di dimostrarlo concretamente”.

