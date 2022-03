Fiumicino, Caroccia e i lavori pubblici: in arrivo 6 milioni di euro per la sicurezza idraulica

Fiumicino – Un incontro per tirare le fila, insieme ai cittadini, dei suoi nove anni da assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino, ma anche per guardare al futuro della città. E’ l’obiettivo del convegno “Fiumicino fa centro!”, voluto e presieduto da Angelo Caroccia (leggi qui).

All’evento, che si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 10 marzo, hanno partecipato anche il sindaco Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e i rappresentanti di Acea Ato2 (Claudio Cosentino), di Anas (Paola Tripodi), del Consorzio di Bonifica (Andrea Renna) e di Engie (Claudio Galli), che hanno illustrato i loro progetti per Fiumicino: da quelli che saranno realizzati con i fondi del Pnrr – la ristrutturazione del Palafersini e la manutenzione delle scuole comunali – a quelli già portati a termine, come il restauro del Ponte Due Giugno nel 2017 e i restyling dei lungomare di Fregene (2014) e Maccarese (2015).

E ancora: il ripascimento della spiaggia di Fregene, effettuato nel 2020; l’installazione dei pannelli a messaggio variabile sulle strade di Fiumicino; la realizzazione della nuova scuola media di Focene e i lavori di ammodernamento di via di Torre Clementina, punto nevralgico turistico e commerciale della città.

“Di questi tempi, vedere tanta gente che partecipa ad un’assemblea indetta da un Comune è un piacere – ha esordito Caroccia -. In questi anni, grazie al lavoro di tutti, abbiamo portato avanti un percorso politico ma, soprattutto, di fatti concreti. Dalle scuole all’efficientamento energetico – dice l’assessore -, stiamo facendo un percorso formidabile”.

“Siamo partiti, nove anni fa, dalle grandi opere, dal cuore della città, dal Ponte 2 Giugno: avevamo un grande problema di viabilità, e abbiamo fatto un cambio radicale di quel tratto di territorio, rivoluzionandone il volto. Al nostro ponte abbiamo voluto dare anche la possibilità di illuminarsi di colori diversi, come è successo negli scorsi giorni, per dare supporto al popolo ucraino”.

“Il fiore all’occhiello sono le piste ciclabili: oggi siamo a 30 chilometri di ciclabilità sul territorio, un risultato incredibile in cui abbiamo sempre creduto. In più, ora stiamo interloquendo con Roma Città Metropolitana per realizzare una ciclabile che parte da Roma e arriva a Passoscuro“.

“Abbiamo costruito tre nuove scuole e trentatré classi su questo territorio (l’equivalente di sei scuole), una cosa mai successa prima, e ora puntiamo al loro efficientamento energetico. Come vedete – fa notare Caroccia -, sono tantissime le cose che stiamo portando avanti”.

Messa in sicurezza idraulica del territorio

“Stiamo lavorando perché quello che è successo nel 2014 e negli anni scorsi non succeda più“, ha detto l’assessore parlando di sicurezza idraulica.

Parole cui hanno fatto eco quelle del tecnico Giovanni Pazzaglia: “Stiamo cercando di fare interventi mirati alle zone dove si erano creati allagamenti, quindi ad Isola Sacra, ma anche in altre zone – ha detto -. Stiamo ricevendo contributi per 6 milioni, e non sono pochi, che abbiamo diviso in varie quote sul territorio, da Focene ad Aranova. L’Amministrazione – assicura – interverrà quanto prima, siamo già in fase di progettazione”.

