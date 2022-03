Fiumicino, l’annuncio di Anas: “Riapriamo l’incrocio di via Trincia delle Frasche”. Ma sui tempi…

Fiumicino – Addio new jersey, tra pochi mesi riapre l’incrocio di via Trincea delle Frasche, a Isola Sacra. Ad annunciarlo, a margine del convegno “Fiumicino fa centro”, organizzato dall’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino (leggi qui).

“Abbiamo completato i lavori nella parte inferiore del ponte della Scafa, e ora siamo passati alla parte superiore, quella della strada vera e propria – spiega a ilfaroonline.it Paola Tripodi, ingegnere dell’Anas -. Stimiamo che entro giugno i lavori dovrebbero essere completati del tutto e il ponte tornerà così completamente usufruibile”. E l’incrocio di via Trincea delle Frasche: “Non appena saranno terminati questi lavori l’incrocio sarà riaperto“. A giugno, dunque, i new jersey saranno rimossi. Storia diversa invece per il “nuovo” ponte della Scafa: “Progetto accantonato? Non del tutto”.

Per quanto riguarda invece il viadotto di via dell’Aeroporto, “i lavori inizieranno subito dopo l’estate. Il viadotto – spiega l’ingegner Tripodi – sarà abbattuto e ricostruito completamente in acciaio“. I tempi di realizzazione della nuova infrastruttura? “Almeno un anno”.

