Ostia – Un dono nel ricordo della piccola Ginevra e un dono da Ginevra per tutti i bambini affetti da malattie rare. Passa tra le mani di due genitori innamorati di loro figlia e della vita di tanti fanciulli che come la bimba scomparsa un anno fa, oggi lottano contro le malattie rare.

Ecco perché il X Municipio ha voluto premiare Giorgia Topazi come Donna dell’Anno la mattina dell’8 marzo ad un evento dedicato al Teatro del Lido ed ecco perché poi la sera dello stesso giorno, il Rotary Club ha voluto offrire lei una targa per il suo esempio di madre e donna coraggiosa, determinata a portare avanti il sogno di rendere la vita migliore per tanti bimbi che soffrono. Il Rotary lo ha fatto nell’ambito di un evento – cena dedicato alla Giornata Internazionale della Donna e della Pace, svoltosi alla Tenuta dei Piani ad Ostia Antica. Giorgia è stata premiata dal presidente del Rotary Ostia Claudio Miglio, l’assessore alle politiche sociali del X Municipio Denise Lancia e da Marcello Tamiano, presidente CNA Litorale.

La mamma di Ginevra, insieme al marito calciatore del Rieti Emiliano Tortolano, porta avanti il progetto dell’Associazione denominata ‘Il Sorriso di Ninni’ che ha come missione l’aiuto, il supporto e la riabilitazione dei bambini affetti da malattie rare. Entrambi i genitori lo fanno collaborando con il Centro Fondazione Roma Litorale di Ostia. Il Faro oline ha sentito sia Giorgia che Emiliano in occasione della loro partecipazione alla cena del Rotary Club.

Giorgia Topazi: “Abbiamo intrapreso questo progetto per aiutare i bambini affetti da gravi patologie, per far loro intraprendere un percorso riabilitativo al Centro Fondazione Roma Litorale. Un progetto nato per caso. Dopo la perdita di mia figlia, abbiamo creato un fondo che è durato all’incirca 5 giorni. In questo lasso di tempo siamo riusciti a ricevere 15 mila euro che abbiamo poi devoluto al Centro Fondazione. Ci siamo resi conto che l’importo era molto elevato e la solidarietà sentita e allora abbiamo deciso di fare qualcosa per nostra figlia e gli altri bambini”.

“Sino ad oggi abbiamo donato più di 20 mila euro – prosegue Giorgia – al Centro hanno preso in carico bambini più o meno grandi, nel percorso riabilitativo. E’ sicuramente una missione compiuta e sono felice di come stia andando. Per il momento, mediante l’Associazione stiamo creando bomboniere solidali per matrimoni, eventi, battesimi. Arriveranno poi delle importanti novità in futuro, nell’Associazione. Vorrei dedicare del tempo anche alla mia famiglia”.

Emiliano Tortolano: “Oggi fa un anno che è nata l’Associazione. Siamo felici di aiutare i bambini che hanno una malattia genetica rara, come l’aveva nostra figlia. Da quando è scomparsa, non vogliamo abbandonare questo progetto per tanti bimbi che hanno bisogno”.

“Vorremmo fare sempre del bene per i bimbi che combattono ogni giorno – sottolinea Emiliano – molte persone non sanno che c’è un mondo dietro tutto questo. La ricerca è importante la stessa Telethon aiuta. Cercheremo di collaborare con loro in futuro”.

(foto@RotaryClubOstia)