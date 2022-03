Il Faro online e Anso insieme a fianco dei colleghi in Ucraina

La nostra associazione si associa al grido di dolore per quanto sta accadendo in Ucraina. “Le nostre testate – dichiara il presidente Marco Giovannelli – stanno facendo nei propri territori un grande sforzo per raccontare come si muove la macchina della solidarietà, mettere in rete organizzazioni, contribuire a raccolte di vivere e medicinali. Ma, come associazione, vogliamo dare un segnale in più”.

E’ per questo che Anso ha deciso di sostenere il Kyiv Indipendent, giornale on line di Kyiv, che in questi giorni sta cercando di tenere informati tutti noi in Europa su quanto accade in Ucraina.