La “Carovana della Prevenzione” fa tappa a Ladispoli, per tutelare la salute delle donne

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa i cittadini che lunedì 11 aprile una tappa del progetto “Carovana della Prevenzione” farà tappa a Ladispoli nell’ambito del programma itinerante di promozione della salute. L’iniziativa, resa possibile dalla partnership tra la Komen Italia, Città Metropolitana di Roma Capitale e Asl Rm 4, si svolgerà nel piazzale di via Firenze ed offrirà gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione alle donne che per età o per altri motivi non sono incluse nei programmi di screening offerti dalle Regioni.

L’iniziativa, svolta sotto il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, ha già svolto oltre 344 giornate di promozione della salute femminile in 17 regioni italiane e ha offerto gratuitamente oltre 35mila esami diagnostici e prestazioni specialistiche di prevenzione.

A Ladispoli, dalle ore 9,30 alle 16,30, sarà presente anche una nuova Unità Mobile di Senologia, le cittadine avranno la possibilità di effettuare tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno. Nei prossimo giorni saranno rese note le modalità di prenotazione delle visite.

