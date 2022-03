McDonald’s: assunzione di Crew di cucina e di sala

McDonald’s è alla costante ricerca di Addetti alla Ristorazione da assumere nei ristoranti presenti sul territorio nazionale. Il Crew di Cucina dovrà preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborare con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, con la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione; il Crew di Sala dovrà accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegnerà affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti. I requisiti che devono possedere sono: diploma, conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano, flessibilità, disponibilità a lavorare part-time, ottime doti relazionali e orientamento al teamworking.

Altre figure ricercate riguardano Contabili, ottima capacità di sintesi ed analisi dei dati, buone capacità relazionali e di organizzazione del lavoro (dare le priorità, gestire lo stress), i quali dovranno protocollare ed archiviare documenti fiscali, contabilizzare fatture fornitori, modificare life per cambio durata ammortamento, rispondere ai fornitori per eventuali chiarimenti su pagamenti o similari; Restaurant Manager, con diploma, disponibilità a lavorare su turni, proattività, buone capacità organizzative, attitudine a lavorare in gruppo, buona propensione ai rapporti interpersonali e alla vendita e predisposizione alla leadership, che dovranno svolgere le procedure operative del ristorante, supervisionare e coordinare tutte le postazioni, gestire l’organizzazione del ristorante e delle squadre durante le fasce orarie della giornata, verificare che durante il turno siano mantenuti gli standard critici per tempi di tenuta del prodotto, velocità e qualità del servizio, igiene e sicurezza del cibo e organizzare la formazione dei nuovi collaboratori.

Per verificare le figure ricercate… continua a leggere