Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nel corso di mercoledì l’anticiclone che negli ultimi giorni è rimasto sbilanciato dall’Europa occidentale alla Scandinavia cercherà di spostare il suo baricentro verso est, inglobando le nostre regioni centro-settentrionali e quelle del basso Tirreno peninsulare con tempo stabile. Il basso Adriatico e e l’estremo Sud rimarranno però esposti a sbuffi freddi dai Balcani fino a giovedì, pilotati dalla vasta depressione da giorni in azione sull’Europa orientale e alimentata da gelide correnti in discesa dal nord della Russia, in grado di dar luogo ancora a qualche locale debole fenomeno nevoso a quote collinari. Sul resto d’Italia prevarranno tempo soleggiato e anticiclone, alimentato da correnti più miti in risalita dalle latitudini afro-mediterranee che si estenderanno fino a quelle centro-settentrionali, passando anche per l’Italia. Ne conseguirà un aumento delle temperature diurne, anche se quelle notturne risentiranno nei bassi strati del recente apporto balcanico, con gelate diffuse sulla Val Padana e sulle zone interne del Centro.

METEO GIOVEDI’ 10 MARZO. Sarà una giornata soleggiata su gran parte d’Italia, ad eccezione delle regioni del basso Adriatico e di quelle ioniche che rimarranno ancora esposti a deboli infiltrazioni fredde e debolmente instabili dai Balcani, foriere di qualche debole ed isolato fenomeno nella prima parte della giornata su Puglia e Lucania, successivamente sulla Calabria, con possibili fiocchi già da quote collinari. Da segnalare un rapido aumento della nuvolosità in Liguria e verso sera su tutto il Nordovest e la Sardegna, di tipo alto e stratificato. Aumenteranno le temperature diurne, leggermente anche quelle notturne, ma rimarrà il freddo nei bassi strati che permetterà diffuse gelate non solo sulla Val Padana ma anche sulle zone interne del Centro Italia.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione con tempo stabile e soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche temporanea innocua nuvola sulle coste Toscane entro mattino, in successivo rapido dissolvimento. Clima diurno più mite, con massime sin verso i 15-17°C, ma ancora gelate diffuse nottetempo e al mattino anche in pianura (-1/-4°C), pur meno intense rispetto al giorno precedente e questa volta più che altro su pianure e fondovalle. Venti deboli variabili; Maestrale pomeridiano sulle coste. Mare tendente a poco mosso, localmente mosso lungo le coste laziali.

Commento del previsore Lazio

Ci attendono condizioni atmosferiche prevalentemente assolate nella giornata di giovedì, ma clima ancora freddo tra notte e mattino, con gelate diffuse specie su pianure interne e fondovalle maggiormente riparati dal vento, che sarà comunque in generale attenuato entro il mattino di domani, e di nuovo in rinforzo dalla sera. Temperature massime in aumento, su valori miti. Nubi medio-alte venerdì, maggiormente diffuse sul Lazio, con possibilità di isolati piovaschi entro sera sulle aree pre-appenniniche del frusinate. Maggiore umidità e nuvolosità nella giornata di sabato, con possibile variabilità serale sui settori dell’alto Lazio; qui resta ancora incertezza circa qualche debole/debolissima pioggia o nevischio a quote di alta collina. Meglio da domenica, ma con clima più freddo specie tra notte e mattino.

(Fonte: 3B Meteo)