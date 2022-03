“M’illumino di meno”, Sabaudia spegne le luci e accende le candele

Sabaudia – La riduzione dell’inquinamento atmosferico è il tema cruciale di “M’illumino di meno”, giornata nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di vita sostenibili, giunta, ormai, alla 18esima edizione, nata da un’iniziativa radiofonica promossa da Caterpillar e Radio2 nel lontano 2005.

A Sabaudia due associazioni del territorio, rispettivamente “L’eco della Palude” e “Officina Civica”, domani 11 marzo, dalle ore 19.30, distribuiranno in Piazza del Comune candeline di cera vegetale in barattoli colorati, al fine di coinvolgere commercianti e passanti verso un silenzio energetico collettivo.

Gesti semplici come spegnere un interruttore quando non necessario, oppure prendere la bicicletta per raggiungere una destinazione comoda, sono azioni fondamentali per ottimizzare le risorse del pianeta. Azioni che tutti noi possiamo mettere in pratica nel quotidiano.

Oggi più che mai avvertiamo l’esigenza di liberarci dalla dipendenza dal gas, in favore di energia derivata da fonti rinnovabili.

L’invito di quest’anno è spegnere le luci accendere candele! L’invito è di rinverdire le nostre città. Di pedalare o passeggiare.

M’illumino di meno invita tutti a uno stile di vita più consapevole e sostenibile per un futuro migliore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca su questo link