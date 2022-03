Precipita in un pozzo, cucciolo salvato dai pompieri

Ha pianto tanto da richiamare l’attenzione di un passante. Un cane è precipitato in un pozzo ed è stato grazie ai suoi guaiti che un uomo che si trovava a passare nei pressi ha potuto dare l’allarme e attivare la macchina dei soccorsi.

E’ successo a Dolianova in località Is Piscinas, in Sardegna e il cucciolo ha evitato il peggio perchè è caduto nell’acqua. Ma i soccorritori sapevano bene che dovevano essere veloci, non c’era tempo da perdere, l’animale non avrebbe potuto resistere a lungo immerso.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari insieme al nucleo Speleo Alpino Fluviale e ai sommozzatori.

Una task force capace in brevissimo tempo di riportare in superficie il cane.

Seppure molto spaventato, il cucciolo, grazie alla celerità dei pompieri, non ha riportato alcuna conseguenza.

(Il Faro online)