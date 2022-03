Guerra in Ucraina, telefonata di Scholz e Macron a Putin: nuovi scenari

Parigi – Guerra Ucraina-Russia, serve ”un cessate il fuoco immediato” e ”una soluzione negoziata della crisi”. E’ quanto hanno chiesto il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto l’Eliseo spiegando che i tre leader hanno deciso di rimanere ”in stretto contatto” anche ”nei prossimi giorni”.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere Scholz, ha riferito in mattinata lo stesso leader ucraino su Twitter, precisando che durante la telefonata è stato fatto il punto sui “colloqui di pace”. Zelensky ha “sottolineato l’importanza di aumentare il sostegno alla difesa dell’Ucraina e la pressione delle sanzioni sulla Russia” e inoltre è stata “sollevata la questione dell’adesione dell’Ucraina all’Ue alla vigilia del vertice informale dei leader europei”.

Intanto il presidente finlandese Sauli Niinisto ha annunciato che chiamerà il suo omologo russo Vladimir Putin per “tenersi in contatto con Mosca”, su richiesta del cancelliere tedesco e del presidente francese Macron. “Nonostante tutto, è ancora importante cercare di rimanere in contatto con la Russia”, ha dichiarato Sauli Niinisto in conferenza stampa. Niinisto ha reso noto che Macron e Scholz lo hanno esortato a “mantenere i contatti con Putin” per quanto possibile. (fonte Adnkronos)