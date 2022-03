Ardea – E’ stato ritrovato questa mattina un ordigno bellico su via Forlì, angolo via Foggia, ad Ardea. Si tratta di un proiettile di cannone rinvenuto da alcuni passanti che, alla vista dell’ordigno, hanno chiamato subito i Carabinieri.

Il proiettile era sotterrato ma nonostante ciò fuoriusciva dal terreno ed era ben visibile dall’esterno. Gli artificieri sono giunti sul posto poco dopo i Carabinieri della tenenza di Ardea, hanno recintato la zona e portato via la bomba per esaminarla ed effettuare le verifiche del caso. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche di come la bomba sia finita lì e il periodo alla quale risale.

Foto 3 di 3





Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui.