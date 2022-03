Nuoto, Bicelli recordman alle World Series: 50, 100 e 400 stile da Re Italiano

Parte alla grande l’anno 2022 di Federico Bicelli. Alle World Series di Lignano, l’azzurro plurimedagliato della Nazionale Italiana di nuoto paralimpico, conquista tre record italiani preziosi come il brillare degli allori numerosi in bacheca.

50 stile, 100 stile e 400 stile sono le distanze in cui Federico aggiunge gemme sportive in palmares. Un argento mondiale, cinque ori europei conquistati e il bronzo nella 4×100 mista alle Paralimpiadi di Tokyo alcuni dei successi ottenuti dall’atleta Polisportiva Bresciana No Frontiere Asd.

Felicissimo, Bicelli posta un significativo messaggio sulla sua pagina personale Facebook: “Pronto per nuove sfide. Grazie alla mia allenatrice, al mio fisioterapista, alla mia società Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus Asd, alla mia preparatrice atletica e ai miei compagni per il forte sostegno di questi giorni”.

(foto@PietroRizzato-WpsIta-Finp)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport